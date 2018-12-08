Проворов забросил третью шайбу в сезоне

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Россиянин во втором периоде сравнял счёт в матче (2:2), забросив после передачи Михаэля Раффля. Эта шайба стала для Проворова третьей в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Филадельфия» после 26 матчей регулярного чемпионата занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лётчики» одержали 11 побед при 15 поражениях. «Баффало» расположился на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Клинки» в 29 матчах одержали 17 побед.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2015 года, когда клуб подписал с ним контракт новичка.