Терещенко: если бы я не верил в «Динамо Мн», то не подписал бы контракт

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко выразил уверенность в способности «бело-голубых» пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Что касается вопроса плей-офф. Поверьте, я приехал с одной целью – играть в плей-офф! Для меня это очень важно. Я никогда не сдавался и сейчас не намерен этого делать. Если бы я не видел, что эта команда способна достигать самые высокие результаты, я бы не подписал контракт», — написал в своём «инстаграме» Терещенко.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Терещенко

После 36 сыгранных матчей «Динамо» занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамовцев» от зоны плей-офф отделяют 13 очков.

37-летний Терещенко объявил о подписании контракта с «Динамо» 6 декабря. Тогда хоккеист написал в «инстаграме», что у всех сомневающихся в его силах будут 27 игр регулярного чемпионата плюс плей-офф.