Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Арсенал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Шайба Щербака помогла «Лос-Анджелесу» дома разгромить «Вегас»

Шайба Щербака помогла «Лос-Анджелесу» дома разгромить «Вегас»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Дерек Форборт (1+1), Джейк Маззин (0+2) и Майкл Амадио (0+2). Голкипер «Кингз» Джонатан Куик отразил 29 бросков из 30. Единственный гол в составе «Голден Найтс» забил Оскар Линдберг.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Никита Щербак провёл на льду 13 минут 32 секунды, забросив шайбу в дебютном матче за новый клуб.

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас Голден Найтс» (33) — восьмое.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
5 : 1
1:1, 2:0, 2:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Линдберг (Носек, Карпентер) – 04:23 (5x5), 1:1 – Щербак (Маззин) – 08:12 (5x5), 2:1 – Лафф (Лайпсик, Кемпе) – 32:30 (5x4), 3:1 – Картер (Даути, Форборт) – 36:46 (5x5), 4:1 – Форборт (Тоффоли, Амадио) – 42:48 (5x5), 5:1 – Томпсон (Маззин, Амадио) – 58:33 (5x5)
Никита Щербак забросил шайбу в дебютном матче за «Лос-Анджелес»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент