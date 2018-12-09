Шайба Щербака помогла «Лос-Анджелесу» дома разгромить «Вегас»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Дерек Форборт (1+1), Джейк Маззин (0+2) и Майкл Амадио (0+2). Голкипер «Кингз» Джонатан Куик отразил 29 бросков из 30. Единственный гол в составе «Голден Найтс» забил Оскар Линдберг.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Никита Щербак провёл на льду 13 минут 32 секунды, забросив шайбу в дебютном матче за новый клуб.

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас Голден Найтс» (33) — восьмое.