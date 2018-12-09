Наместников в матче с «Флоридой» забросил шайбу в меньшинстве

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Флоридой Пантерз» (3:3, завершился второй период). Ассистентами выступили Кевин Хейз и Фредрик Классон.

Эта шайба стала для российского нападающего 3-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 137 (58+79) баллами за результативность в 307 матчах.

Видео гола Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт.