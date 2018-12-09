Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте огласила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.

Третьей звездой признан вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0). Канадский голкипер оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

Второй звездной стал капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, забросивший шайбу и сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:2).

Лучший игрок дня — капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, оформивший дубль и дважды ассистировавший партнёрам в игре с «Колорадо Эвеланш» (7:1).

Семён Варламов пропустил пять шайб во втором матче подряд и был заменён
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент