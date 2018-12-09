АХЛ: Самсонов прервал серию поражений, взяв верх в противостоянии с Георгиевым

«Хёрши Бирз» победил «Хартфорд Вулф Пэк» (6:3) в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов одержал победу. Российский вратарь отразил 28 бросков из 31.

Это первая победа воспитанника «Магнитки» в регулярном чемпионате АХЛ после четырёх поражений подряд. В 12 матчах за фарм «Вашингтона» у Самсонова четыре победы и восемь поражений при 86,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,84.

Ворота «Хартфорда» защищал ещё один российский вратарь — Александр Георгиев. Александр справился с 31 броском из 37. В этом сезоне АХЛ на счету Георгиева две победы и четыре поражения, за игру он пропускает 3,71 шайбы. Он является бэкапом Хенрика Лундквиста в главной команде системы «Рейнджерс» и отправляется в АХЛ за игровой практикой.