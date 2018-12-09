Мартин — о хите Кронвалля: ужасно было видеть нашего капитана лежащим на льду

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин прокомментировал победу в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2).

Матч изобиловал силовыми приёмами и драками. Всё началось с силового приёма знаменитого защитника «Детройта» Никласа Кронвалля. Шведский защитник в начале первого периода жёстко атаковал лидера «Айлендерс» Андерса Ли. Лицо американского форварда оказалось разбитым в кровь — судьи нарушения правил не зафиксировали. После этого произошло ещё несколько стычек с участием главных звёзд команд.

«Ужасно было видеть нашего капитана лежащим на льду, но наш ответ был невероятным. Когда Бэйлс проявил себя и ответил дракой, это завело таких ребят, как я. Мы хотели отыграться и добиться победы ради нашего капитана. Это победа на характере», — отметил Мартин.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.