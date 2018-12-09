Каспарайтис: Карлссон выберется из ямы, ему нужно время

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил выступление защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона в нынешнем сезоне.



«Карлссон занимает только 14-е место среди самых результативных защитников лиги. Мы к этому не привыкли. В чём же дело? Бывает такое: когда ты меняешь команду, то не можешь попасть в струю, на это уходит время. Тем более в Западной конференции играют иначе, чем в Восточной. Тут больше полётов, переездов. Ко всему нужно привыкать. Теперь Карлссон — не номер один в команде.



Он подписал контракт только на один год, потому что хотел понять, где окажется. В следующем сезоне ему исполнится 29 лет, он снова станет неограниченно свободным агентом. И сможет вновь перезагрузить карьеру. Вряд ли Эрика устраивает то, что сейчас происходит. Я даже пару дней назад поймал себя на мысли: «А что это о Карлссоне давно не слышно? Куда он пропал?». Если Карлссону не нравится игровое время и коллектив, то конечно, он уйдёт. А если все классно, то останется. Я уверен, он выйдет из этой ямы», — приводит слова Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

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