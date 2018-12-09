Помощник главного тренера «Авангарда» Майкл Пелино, ранее работавший в штабе магнитогорского «Металлурга», высоко оценил игру бывшего форварда «Магнитки» Яна Коваржа.
4 декабря экс-хоккеист «Металлурга» покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз». В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков. Впоследствии Коварж заключил одномесячный контракт с клубом «Шкода Пльзень».
«По-моему, Ян Коварж – прекрасный хоккеист и замечательный человек, который был важной составляющей нашего успеха в Магнитогорске. Думаю, что руководство клубов НХЛ совершило крупную ошибку, не подписав с ним контракт, потому что он улучшит любую команду. Ян определённо тот, кто окажет большую помощь любой команде, где бы он ни играл в дальнейшем», — приводит слова Пелино «Вечерний Магнитогорск».
Пелино: клубы НХЛ совершили крупную ошибку, не подписав контракт с Коваржем