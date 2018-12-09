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«Северсталь» проиграла «Йокериту» в четвёртый раз в сезоне

«Северсталь» проиграла «Йокериту» в четвёртый раз в сезоне
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями пяти результативных бросков. У череповецкого клуба отличились Илья Хохлов, оформивший дубль, и Юрий Трубачёв, у гостей – Алекс Грант и Сакари Маннинен. В третьем периоде Брайан О’Нилл восстановил равновесие, а затем Ессе Йоэнсуу вывел гостей вперёд. Финская команда в четвёртый раз в сезоне одолела «Северсталь».

11 декабря «Йокерит» встретится на своём льду с «Салаватом Юлаевым», «Северсталь» в этот же день сыграет на выезде с московским «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 4
0:0, 3:2, 0:2
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Грант (Плэтт, Йормакка) – 24:31 (5x5), 1:1 – Хохлов (Трубачёв, Вовченко) – 25:29 (5x4), 2:1 – Трубачёв (Хохлов, Вовченко) – 29:03 (5x5), 3:1 – Хохлов (Гераськин, Кодола) – 33:58 (5x5), 3:2 – Маннинен (Кивистё, О'Нилл) – 34:48 (5x5), 3:3 – О'Нилл (Весалайнен, Норман) – 51:18 (5x5), 3:4 – Йоэнсуу (Лауридсен, Мозес) – 56:54 (5x5)
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