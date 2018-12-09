«Северсталь» проиграла «Йокериту» в четвёртый раз в сезоне

«Северсталь» встречалась с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями пяти результативных бросков. У череповецкого клуба отличились Илья Хохлов, оформивший дубль, и Юрий Трубачёв, у гостей – Алекс Грант и Сакари Маннинен. В третьем периоде Брайан О’Нилл восстановил равновесие, а затем Ессе Йоэнсуу вывел гостей вперёд. Финская команда в четвёртый раз в сезоне одолела «Северсталь».



11 декабря «Йокерит» встретится на своём льду с «Салаватом Юлаевым», «Северсталь» в этот же день сыграет на выезде с московским «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.