Цулыгин: «Салават» упирался два периода, но в большинстве ничего не создал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о матче «регулярки» КХЛ с ЦСКА (0:3).



«Два периода мы упирались, что-то получалось, что-то нет. В основном не хватило свежести при игре в большинстве. Не смогли ничего создать в большинстве, из-за этого проиграли. Пропустили в меньшинстве, потом со вбрасывания. А после отменённого гола у ребят уже было опустошение, ошиблись на пятаке и проиграли борьбу. Готовимся к следующей игре.



У «Салавата» нет комплекса лидеров, просто, с такими командами надо забивать не только красивые голы. Мы говорили с командой, что должны быть трудовые шайбы. Нужно где-то пойти на пятак, где-то затолкать. Когда последние игры с лидерами проводили, то где-то это получилось. Работаем над этим. Понимание есть. Если стараться, то всё придёт.



У нас Панин и Бурдасов – два неформальных лидера. Периодически обязанности капитана исполняет Бурдасов, периодически – Панин. Тут нет такого, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Что касается «сборников», то пока не знаю, сыграют ли они с «Йокеритом». Всё решится сегодня вечером, но насколько я знаю, они остаются в Москве. По крайней мере, Кадейкин точно остаётся», – передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Цулыгин: у Филатова ноль очков в шести играх, «Салават» ожидает большего