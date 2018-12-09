Окулов: у «Салавата» хитрое нападение, ЦСКА доставал из себя последние силы

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:0).



«Тяжело далась победа, потому что очень много игр подряд было, много эмоций было потрачено. В первом периоде доставали последние силы. Вовремя забили голы, хорошо большинство реализовали. Думаю, отдохнём, а дальше будет лучше. У «Салавата» одно из лучших нападений в КХЛ. Сами видите, какие у них иностранцы, да и русские ребята. Тот же Бурдасов один из лучших снайперов лиги. В обороне с ними надо было очень аккуратно играть. У них такое хитрое нападение, но оборона сыграла хорошо, а Сорокин подтащил.



Мы не чувствуем себя непобедимыми. Сами знаете, всё может повернуться в один момент. Так что на каждую игру надо выходить и доказывать, что мы заслужили эти победы. Падать легко, а подниматься тяжело.

Мой гол? Макс Шалунов очень хорошо выигрывал вбрасывание, я бросил, и шайба залетела. Такое редко наигрывается.



Любой игрок ждёт вызова в сборную, но раз не вызвали, значит, не заслужил. Буду работать, буду прибавлять», – передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.