Никитин: игра шла до гола, дальше можно было ловить «Салават» на контратаках

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (3:0).



«Мы много работали сегодня, где-то ошибались, но Сорокин помогал. За счёт командной работы страховали друг друга. Такая игра шла до забитого гола, мы его забили. Дальше можно было ловить соперника на контратаках.



Невызов наших игроков в олимпийскую сборную – это забота о тренировочном процессе ЦСКА? Не думаю, что о нас кто-то заботился. Просто вызвали других ребят», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата. Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до 18 матчей