Бурдасов сыграет с «Йокеритом», Кадейкин прибудет в расположение сборной

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин уже завтра, 10 декабря, прибудет в расположение национальной команды вместе с другими «сборниками».

Календарь Еврохоккейтура в сезоне-2018/19

Другой форвард уфимского клуба, Антон Бурдасов, отправится вместе с «Салаватом» в Хельсинки и примет участие в матче с «Йокеритом», который состоится 11 декабря. В расположение сборной России он прибудет в среду, 12 декабря.

С 13 по 16 декабря команда Ильи Воробьёва проведёт три матча в рамках домашнего этапа Евротура. Игры с чехами и шведами состоятся в Москве, а встреча со сборной Финляндии пройдёт на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

После первого этапа Евротура сборная России занимает первое место, набрав шесть очков в трёх матчах.