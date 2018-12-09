Фетисов: в Северной Америке с удовольствием примут вызов участников Кубка Легенд

Двукратный олимпийский чемпион, игрок команды ветеранов ЦСКА на турнире Кубок Легенд Вячеслав Фетисов поделился мнением о турнире.



«Во-первых, хотел бы поздравить всех героев нашей страны с праздником. Наше поколение всегда хотело быть похожим на героев, равнялось на них. На турнире Лиги Легенд мы отдыхаем душой и телом. Он стал традиционным. Для нас это большой праздник. Готовимся мысленно, а также тренируемся два раза в неделю. Хоккей – это великая игра, которая объединят людей во всей нашей стране.



Есть ли аналогичные турниры в других странах? По душевной теплоте точно нет. Когда мы летали в Торонто поздравлять Александра Якушева с введением в Зал славы, то узнали, что в Северной Америке организуется такая же структура, как и у нас. Думаю, что они с удовольствием примут наш вызов и станут частью нашей системы. Перспективы и развитие есть. Болельщикам, уверен, это нравится», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» в серии буллитов победил ЦСКА и выиграл Кубок Легенд — 2018