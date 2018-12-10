Сборная России U18 обыграла «Канаду Восток» в матче Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 в стартовом матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборной «Канады Восток» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились: Евгений Грошин, Родион Амиров, Дмитрий Шешин и Василий Подколзин дважды.

В следующем матче турнира юниорская сборная России 11 декабря сыграет против сверстников из Чехии.

Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)

«Канада Восток» — Россия U18 — 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

Голы: Грошев (Чистяков, Тювилин), 11:27 — 0:1; Амиров, 23:03 — 0:2; Мозли (Керстен), 25:01 — 1:2; Подколзин, 33:36 — 1:3; Подколзин (Николаев, Гутик), 36:28 — 1:4; Энглберт (Керстен, Маккатчеон), 40:57 — 2:4; Шешин (Чистяков), 41:47 — 2:5; Энглберт (Битон, Керстен), 51:16 — 3:5.