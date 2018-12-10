Тарасенко извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Ванкувера»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:6). Форвард провёл на льду 16 минут 28 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3».

«В нашей игре нет последовательности, мы не можем действовать так у себя дома, как это было сегодня, это неприемлемо. Я приношу извинения всем нашим болельщикам, не знаю, как это исправить, мы будем работать над ошибками, но пока это не помогает.

Мы должны использовать свои шансы, особенно в начале матчей при игре в большинстве, это даёт нам эмоциональный заряд. Обязаны были забивать при игре в большинстве целых четыре минуты. Сегодня не выполнили свою работу, от того и такой результат», — сказал Тарасенко в эфире телеканала KMOV.