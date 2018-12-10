Житник: Каюмов не нанёс умышленного удара судье, наказание можно было смягчить

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о 13-матчевой дисквалификации форварда «Локомотива» Артура Каюмова.



«Судья в НХЛ как полицейский. Здесь всё просто: на льду за километр объезжай рефери, на улице — стража закона, любой контакт с ним карается. С этой точки зрения игрок «Локомотива» был обречён получить дисквалификацию. На повторе видно, что умышленного удара по арбитру не было, это тот фактор, который по идее должен смягчать итоговое наказание.



Нужно чётко знать регламент КХЛ, наверное, там всё прописано. Если у игрока нет плохой кредитной истории, то, может, по ощущениям, матчей десять было бы достаточно: пять за приём у борта и ещё пять за удар арбитра», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.