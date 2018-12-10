Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата.



Первой звездой признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер, отметившийся тремя заброшенными шайбами в игре с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Первый гол в исполнении американца получился необычным – шайба после броска игрока угодила в защитное стекло за воротами «блюзменов», а от него отскочила в ворота гостей.

Видео гола Бёзера можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Второй звездой назван ещё один форвард «Кэнакс», Элиас Петтерссон. В матче с «Сент-Луисом» шведский хоккеист набрал 5 (1+4) очков. Элиас стал первым игроком «Ванкувера», который сумел набрать не менее 5 очков в нескольких матчах сезона с 1995 года, когда подобное достижение покорилось Александру Могильному.



Третьей звездой признан защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси, забросивший шайбу и отдавший две голевые передачи в игре с «Филадельфией Флайерз» (7:1).