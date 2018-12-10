Олег Знарок принимает участие в тренировке молодёжной сборной России

Тренер-консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке «молодёжки», передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Специалист работает с хоккеистами на льду. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Знарок отправится вместе с командой на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Канаде.

15 декабря российская команда отправится в Северную Америку. До старта турнира молодёжная сборная проведёт три контрольных матча: со шведами (19 декабря), с американцами (21 декабря) и швейцарцами (24 декабря). После заключительной игры будет сформирована окончательная заявка из 23 хоккеистов.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.