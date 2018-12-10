Брагин — о составе сборной U20: лишь 3-4 игрока могут чувствовать себя спокойно

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал о комплектовании состава на чемпионат мира—2019.



«Конечно, жалко, Свечников, конечно, помог бы, но сейчас дискутировать бесполезно. Главный приоритет ребятам, которые играют в КХЛ с мужиками? Все ребята прекрасно знают критерии, которые нас устраивают. Не имеет значения, где они играют, здесь или там, если они соответствуют этим критериям и играют. Российские ребята просто играют там…



Выбор лучше, чем в прошлом году? Конечно, всегда лучше, когда есть конкуренция. Думаю, в этой связи будет более агрессивный хоккей.

Легионерам место в составе не зарезервировано. Они прекрасно это знают. Перед отъездом мы с каждым переговорили, каждому была дана программа. Когда они к нам подключатся, мы проверим их физическое состояние, сразу будет ясно. Думаю, из-за конкуренции только три-четыре человека могут себя спокойно чувствовать. Не только из легионеров, а вообще.

Что касается капитана, то мы думаем, посмотрим. В двух товарищеских играх попробуем варианты и определим», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.