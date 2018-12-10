Кравцов: может, я не буду в центре играть — как карта ляжет

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов рассказал о планах на чемпионат мира—2019.

«Со здоровьем всё нормально. Поспал, встал, и всё прошло. Сам не испугался. Доктора помогли, и всё. Планы на Ванкувер – выиграть первое место. Стать лучшим игроком – это уже второстепенный вопрос. Главное – выиграть и показать, на что я способен.

Каким центральным нападающим будет Виталий Кравцов? Слабым, наверное (смеётся). Сейчас всё увидим, посмотрим. Может, я вообще не буду в центре играть. А может, и буду. Как карта ляжет. На турнире поговорим об этом. Мне везде нравится играть.

Вбрасывания отрабатываю, всё получается. У Паши Шэна всё выигрываю. Я превращаюсь в Евгения Кузнецова? Не знаю, а как я могу в него превратиться? Я больше в Кравцова превращаюсь. Не останусь ли я в Северной Америке, как Герман Рубцов? Не знаю, я сейчас в сборной России. Эти вопросы неуместны», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.