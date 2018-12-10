«Северсталь» подписала контракт с голкипером Сергеем Коробовым

«Северсталь» объявила о переходе голкипера Сергея Коробова. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.



22-летний вратарь на протяжении пяти предыдущих сезонов находился в системе СКА, но так и не провёл за питерскую команду ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. Помимо этого череповецкий клуб расторг соглашение с голкипером Сергеем Магариловым, выступавшим за клуб на протяжении двух последних сезонов.



«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 38 матчах команда набрала 24 очка. По ходу сезона клуб из Череповца осуществил тренерскую рокировку – Александр Гулявцев покинул пост, а его место занял Андрей Разин. Завтра, 11 декабря, «Северсталь» встретится на выезде с минским «Динамо».



Сегодня, 10 декабря, клуб из Череповца объявил об уходе двух форвардов – Александра Щербины и Евгения Короткова. Контракты с игроками были расторгнуты по обоюдному согласию.

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