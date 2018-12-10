«Северсталь» обзавелась новым талисманом

У хоккейного клуба «Северсталь» появился ещё один талисман – супергерой Steelman, сообщает пресс-служба череповецкой команды. Новый талисман презентовали на матче «Северсталь» — «Йокерит» (3:4).

Посмотреть фотографию талисмана также можно на странице «Северстали» в «Твиттере».



«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 38 матчах команда набрала 24 очка. По ходу сезона клуб из Череповца осуществил тренерскую рокировку – Александр Гулявцев покинул пост, а его место занял Андрей Разин. 11 декабря «Северсталь» встретится на выезде с минским «Динамо».



Сегодня, 10 декабря, клуб из Череповца объявил об уходе двух форвардов – Александра Щербины и Евгения Короткова. Контракты с игроками были расторгнуты по обоюдному согласию.