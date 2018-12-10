Кагарлицкий: считаю, что «Динамо» должно быть в пятёрке

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, за счёт чего прибавила команда, которая неудачно начала нынешний сезон.



«У нас с тренером был долгий разговор. Не конкретно про игру в неравных составах, а обо всём. Вот тогда я между делом и рассказал ему, что в «Северстали» часто в меньшинстве на лёд выходил. Возможно, Владимир Васильевич сначала не совсем серьёзно к моим словам отнёсся. Но потом жизнь заставила. У нас много нападающих сейчас травмы залечивают. Так я стал и в меньшинстве играть. Надеюсь, что не разочаровал.



После перерыва мы заметно прибавили. Перестроились под новую тактику и стали гораздо меньше пропускать. В физике и движении тоже прилично добавили. А вот реализацией моментов я недоволен. Вижу, что мы можем забивать чаще.



Считаю, что «Динамо» должно быть в пятёрке. Глядя на таблицу, видишь, что и четвёртое, и третье места пока доступны. Всё ведь зависит в большей степени от нас — как мы будем играть». – приводит слова Кагарлицого официальный сайт «Динамо».

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