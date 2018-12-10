Валк: глупо говорить, что ты больше заслуживал победы, когда забиваешь один гол

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2). По ходу игры клуб из Астаны выигрывал со счётом 1:0.



«Мы неплохо выглядели в атаке сегодня, нанесли достаточно бросков, однако очень большого количества моментов создать не получилось. У «Барыса» возникли проблемы с реализацией — и это привело к поражению. В третьем периоде играли в большинстве, однако «Амур» хорошо защищался, они не давали нам расположиться в зоне.



Есть ли вина Граховины в поражении? Не думаю, что Доминик виноват, такие шайбы пропускают все вратари. Нам стоило лучше играть в атаке, потому что если ты забрасываешь только одну шайбу, глупо говорить, что ты больше заслуживал победы, а проиграл случайно», — передаёт слова Валка корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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