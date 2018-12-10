Третьяк: на Кубке Первого канала нужно выигрывать, проверять игроков будем потом

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления российской национальной команды на Кубке Первого канала.



«При своих болельщиках всегда нужно выигрывать. Мы можем проверять игроков на финском, чешском, шведском этапах, а у себя нужно обязательно выигрывать. Люди приходят, болеют, поэтому нужен более оптимальный состав, приближенный к чемпионату мира. Ажиотаж большой, билеты очень тяжело достать, даже я не сумел для своих друзей», — приводит слова Третьяка ТАСС.



В Москве матчи Кубка Первого канала пройдут на «ЦСКА-Арене», сборная России 13 декабря сыграет с командой Швеции, 15 декабря — с чехами. Также сборная России проведёт встречу с Финляндией 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенита».