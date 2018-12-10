Агент Василевского: «Тампа» хочет, чтобы Андрей восстановился на 100%

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, рассказал о состоянии россиянина. Напомним, вратарь восстанавливается после перелома ступни, полученного 14 ноября.



«Тампа» хочет, чтобы Василевский восстановился на 100% и не спешил. По его самочувствию будет определяться тот момент, когда Андрей сможет сыграть. Самое главное, что травма осталась позади», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.

Андрей Василевский приступил к ледовым тренировкам после травмы