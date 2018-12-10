Мартемьянов: тяжело играть три матча за четыре дня, устаёт даже голова

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (4:1).



«Благодарю команду соперника. Не всё, к сожалению, у нас получалось сегодня, соперник очень сильный. Команда укомплектована во всех линиях, много моментов создали. Якуб сегодня был на высоте. Благодарю болельщиков, это наш ещё один полевой игрок. Попросили парней сегодня выложиться полностью, и это получилось. Играли «от ножа». Ну и если выиграли, то значит, правильно готовились.



Тяжело ли играть три игры за четыре дня? Это нужно у ребят спросить, но конечно тяжело. Максимальная нагрузка, где-то недосыпаешь, не восстанавливаешься до конца. Не только ноги и руки устают, но и голова. Спасибо парням, что грамотно подготовились и их профессионализм был на высоком уровне» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав четвёртую победу подряд