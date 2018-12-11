«Тампа» выиграла семь матчей подряд, забросив на победном отрезке 36 шайб

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

«Лайтнинг» выиграли седьмой матч подряд (пять из них – в основное время) – это лучшая действующая победная серия в этом сезоне НХЛ. Последовательно команда Джона Купера нанесла поражения «Баффало Сэйбрз» (5:4), «Флориде Пантерз» (5:4 ОТ), «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1), «Детройт Ред Уингз» (6:5 Б), «Бостон Брюинз» (3:2), «Колорадо Эвеланш» (7:1) и «Нью-Йорк Рейнджерс». На этом отрезке «молнии» забросили 36 шайб, а пропустили 20.

«Тампа» возглавляет общую таблицу регулярного чемпионата, набрав 49 очков в 32 матчах.