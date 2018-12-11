Микеска: Умарк — отличный хоккеист, но один играет – четверо смотрят

Чемпион России 2008 года в составе «Салавата Юлаева» нападающий Михал Микеска поделился мнением об игре Линуса Умарка.

«Умарк – очень умный, мастерство большое, но это игрок, который в одиночку возит шайбу. Все смотрят: куда он приедет, что придумает. Мне кажется, что больше должна двигаться шайба, чтобы все играли. Мастерство у него, вообще, классное, но один играет – четверо смотрят.

Я не знаю, как объяснить, чтобы не обидеть, потому что Умарк – отличный игрок. Но один игрок через пятерых никуда не доедет. Я смотрел одну его игру и эффективности в матче против «Автомобилиста» не увидел», — цитирует Микеску «Спорт Бизнес Online».

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 32 (3+29) очка в 35 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1». Его безголевая серия составляет 26 матчей.