Хоккейная школа «Торпедо» в Нижнем Новгороде под угрозой закрытия

Родители воспитанников СДЮШОР “Торпедо” написали открытое письмо, в котором они просят губернатора Нижегородской области Глеба Никитина не допустить закрытия школы. Авторы письма отмечают, что ситуация вокруг школы — катастрофична.



«Обращаемся к вам от имени родителей хоккеистов, занимающихся в спортивной школе «Торпедо». Это поистине наш крик души! Сложилась катастрофическая ситуация вокруг старейшей и единственной школы хоккея Нижнего Новгорода!



Мы знаем, что у клуба «Торпедо» и его школы были финансовые проблемы и раньше, но с приходом нового руководства эти проблемы усугубились в разы. На данный момент больше половины работников Дворца спорта имени Виктора Коноваленко уволены, оставшимся сотрудникам больше двух месяцев не выплачивается их «копеечная» зарплата. В ближайшее время они грозятся устроить забастовку, а это означает, что ледовый дворец не будет функционировать — соответственно, игры и тренировки прекратятся.



В настоящее время школа также осталась без директора, методиста и медицинских работников. Новое руководство в лице С.В. Малютина и Я.В. Голубовского приняли решение закрыть интернат, где жили иногородние ребята, а вместо интерната их переселили в гостиницу «Волна», проживание в которой обходится более двух миллионов рублей в месяц, что намного больше, чем в интернате.



Но это ещё полбеды. Главное заключается в том, что господа Малютин и Голубовский хотят закрыть старейшую школу хоккея, а взамен — распределить детей по ФОКам. Таким образом, хоккейная школа, воспитавшая олимпийских чемпионов и множество прославленных спортсменов, хранившая лучшие традиции советского хоккея, прекратит своё существование!



На данный момент команды СДЮСШОР „Торпедо“ перестали обеспечиваться хоккейной формой и инвентарём, происходят задержки с оплатой выездных матчей, чего никогда не было при прежних руководителях. Тем не менее выплаты огромных зарплат нынешнему руководящему составу клуба и некоторым приглашённым тренерам из Москвы производятся регулярно и в срок.



Очень надеемся на вашу поддержку, на то, что вы не останетесь равнодушными к нашей общей беде!» — приводит текст письма «Газета Футбол-Хоккей НН».