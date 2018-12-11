Дацюк, Гусев и Буре сыграли в памятном матче к 100-летию Анатолия Тарасова

Легенды хоккея и действующие хоккеисты сыграли в товарищеском матче, приуроченном к 100-летию прославленного советского тренера Анатолия Тарасова.



Команды были поделены на «белую» и «красную», встреча завершилась ничьей — 10:10.



В матче приняли участие действующие хоккеисты из сборной России Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Никита Гусев и Михаил Григоренко, а также легенды прошлых лет Валерий Каменский, Павел Буре, Александр Могильный, Александр Якушев и Андрей Николишин.



Вчера, 10 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова. Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры. В 1974 году тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.

Арена «Мегаспорт» в Москве будет названа в честь Анатолия Тарасова