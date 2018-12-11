«Динамо» М — «Северсталь»: Макаров выйдет в первом звене хозяев

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью», который состоится сегодня, 11 декабря, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;

Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Закриссон;

Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.



«Северсталь»:

Фурх (Артамкин);

Верёвкин – Корнеев, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;

Минеев – Хохлов, Монахов — Кодола — Михнов;

Кулда – Кудако, Купцов — Бодров — Лапенков;

Сычушкин, Рыбин — Карлин – Захарчук, Странски.