«Динамо» М — «Северсталь»: Макаров выйдет в первом звене хозяев

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью», который состоится сегодня, 11 декабря, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Закриссон;
Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Верёвкин – Корнеев, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;
Минеев – Хохлов, Монахов — Кодола — Михнов;
Кулда – Кудако, Купцов — Бодров — Лапенков;
Сычушкин, Рыбин — Карлин – Захарчук, Странски.