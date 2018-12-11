«Йокерит» — «Салават»: в состав хозяев вернулся Н. Йенсен, не игравший с октября

Стали известны составы финского «Йокерита» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В состав «Йокерита» вернулся Никлас Йенсен, не игравший с октября.



«Йокерит»:



Кивистё — Лепистё, Весалайнен — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Йоэнсуу — Маннинен — Мозес;

Лёв — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Н. Йенсен;

Иконен — Ниеми — Пильстрём, Вярн.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Гареев, Ткачёв — Хохряков — Майоров;

Елизаров, Терещенко, Жарков — Бусаров — Дубровский.