Сибрук и Кит станут первой парой защитников в НХЛ, сыгравшей 1000 матчей вместе

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук и Данкан Кит в ближайшем матче могут стать обладателями уникального достижения. Игроки станут первыми защитниками в истории НХЛ, отыгравшими вместе 1000 матчей в одной команде.

33-летний Сибрук в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, записав в актив 12 (3+9) очков при показателе полезности «-7» и 23 минутах штрафа. Всего в НХЛ он провёл 1035 игр, заработав 444 (98+346) балла.



35-летний Кит в текущем регулярном чемпионате сыграл в 31 встрече, отметившись 12 (0+12) баллами при показателе полезности «-1» и 50 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он провёл 1026 игр, заработав 555 (92+463) баллов.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19