Ерёменко установил рекорд «Динамо» по матчам в чемпионатах России среди вратарей

Матч с «Северсталью» стал 380-м для голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко в составе бело-голубых в рамках чемпионатов России. Ерёменко вышел на первое место в клубной истории по этому показателю, превзойдя результат Виталия Еремеева (379). Еремеев в настоящий момент является тренером вратарей «Динамо».



В матче стартовал первый период, команды вышли на лёд в следующих составах:



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;

Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Закриссон;

Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Верёвкин – Корнеев, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;

Минеев – Хохлов, Монахов — Кодола — Михнов;

Кулда – Кудако, Купцов — Бодров — Лапенков;

Сычушкин, Рыбин — Карлин – Захарчук, Странски.