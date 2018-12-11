Матч с «Северсталью» стал 380-м для голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко в составе бело-голубых в рамках чемпионатов России. Ерёменко вышел на первое место в клубной истории по этому показателю, превзойдя результат Виталия Еремеева (379). Еремеев в настоящий момент является тренером вратарей «Динамо».
В матче стартовал первый период, команды вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Закриссон;
Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Верёвкин – Корнеев, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;
Минеев – Хохлов, Монахов — Кодола — Михнов;
Кулда – Кудако, Купцов — Бодров — Лапенков;
Сычушкин, Рыбин — Карлин – Захарчук, Странски.
Ерёменко установил рекорд «Динамо» по матчам в чемпионатах России среди вратарей