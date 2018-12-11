«Анахайм» обменял Олекси в «Торонто»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и «Торонто Мэйпл Лифс» произвели обмен игроками, информирует TSN. В стан «листьев» отправился защитник Стив Олекси, хоккеистом «уток» стал Адам Крэкнелл.



32-летний Олекси в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча в НХЛ, выступая за фарм-клуб. В чемпионате АХЛ Олекси принял участие в 15 играх, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-3» и 36 минутах штрафного времени.



33-летний Крэкнелл в текущем чемпионате также ни разу не был вызван в основную команду, сыграв 14 матчей в АХЛ. Форвард записал в свой актив 10 (3+7) баллов при показателе полезности «0».



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