Югов: вопрос о закрытии хоккейной школы «Торпедо» никогда не стоял

И. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов прокомментировал обращение родителей воспитанников СДЮШОР «Торпедо», которые назвали ситуацию в школе катастрофической.



«Видел обращение родителей воспитанников школы. Губернатор дал поручение разобраться в ситуации. Вопрос находится под моим личным контролем. Вопрос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» никогда даже не стоял», — приводит слова Югова «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде».



В хоккейном клубе «Торпедо» также отметили, что информация о возможном закрытии школы не соответствует действительности.



«У клуба и, соответственно, школы действительно были финансовые проблемы, но они были связаны в первую очередь с техническими моментами получения финансирования. Вопрос же о закрытии школы никогда не поднимался. Наоборот, сейчас благодаря правительству Нижегородской области финансовые вопросы удалось решить и ведётся работа по развитию детской школы», — сообщила пресс-служба клуба.

Хоккейная школа «Торпедо» в Нижнем Новгороде под угрозой закрытия