Крикунов: тренироваться на новой арене «Динамо» нельзя — у них там Плющенко

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (3:1).



«Тяжело играть две игры подряд. Вчера был серьёзный соперник, да и счёт 0:1 на протяжении большей части матча заставлял нас бороться. Поэтому отдали много сил. Сегодня в третьем периоде пришлось звено Шипачёва пониже перевести. Это оправдало себя, потому что они сохранили силы. В конце хорошо выстояли, когда это было нужно команде. Звено Мозера забило гол, у них побольше сил было. Все ребята — молодцы. Ерёменко хорошо отработал на последнем рубеже.



Я согласен, что пауза наступила вовремя. Сейчас мы немного отдохнём, немного поработаем. У нас впереди очень тяжёлый выезд. Едем на Дальний Восток, так календарь сложился. Вместо 18 тысяч летим 30 тысяч километров. Летим 8 тысяч до Владивостока, потом в Шанхай, потом обратно на Дальний Восток. Из Хабаровска летим в Москву, а уже через один день на Запад отправляемся. Там Хельсинки, Череповец, Рига. Накатаемся за эти 13 дней. 13 дней, шесть матчей, 30 тысяч километров.



Закриссон сегодня получше смотрелся. Убрали его от Шипачёва, потому что вчера он там явно смотрелся не очень по движению. Вернули Макарова в первое звено, он и вчера хорошо играл с Игумновым и Брюквиным. После паузы, наверное, Тарасов выйдет в ударном звене. Индрашис тоже близок к возвращению.



Уезжаем из «Мегаспорта»? А чего нам хлопотно? Мы всё время катаемся, нам это вообще не хлопотно. Потренироваться на новой арене нельзя — у них там ёлки, Плющенко. Это не такая большая проблема. Где-то финская коробка, где-то — советская. Это не большая разница», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Северсталь»