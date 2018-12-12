Овечкин вышел на 12-е место по количеству хет-триков в НХЛ, обойдя Павла Буре

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В этой встрече российский форвард «столичных» Александр Овечкин оформил 21-й хет-трик за карьеру в НХЛ. Таким образом, он обогнал Павла Буре и единолично вышел на 12-е место в истории лиги по этому показателю.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 25 шайб в 30 матчах. Всего в НХЛ россиянин отметился 1161 (632+529) баллом в 1033 матчах. Результативная серия Александра составляет 12 встреч.