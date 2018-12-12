Овечкин стал 3-м игроком, забившим 25 голов в 14 сезонах со старта карьеры в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал российский форвард «столичных» Александр Овечкин, оформивший хет-трик. Благодаря этому он достиг отметки в 25 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 25 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Он стал третьим игроком в истории, забивавшим 25 или более голов в 14 или более сезонах подряд со старта карьеры. До него это смогли сделать Яромир Ягр (17 сезонов) и Майк Гартнер (15). Серия Уэйна Гретцки составила 13 сезонов.