Овечкин: играю в лучший хоккей, после прошлого года остаётся просто наслаждаться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:2) прокомментировал результативную серию, насчитывающую 12 встреч.

«Играю ли я в свой лучший хоккей за 13 лет? Пожалуй, да. После прошлого года остаётся просто наслаждаться. Конечно, излишне расслабляться не нужно, я не хочу этого. Но я стараюсь делать это снова и снова. Это весело. Видно, как наша команда радуется на льду прямо сейчас. Сегодня мне пару раз повезло, шайба зашла в ворота.

Как отношусь к 12-матчевой результативной серии? Просто стараюсь играть попроще, моменты есть. Что касается хет-трика, то он бывает не каждый день, так что это приятно», — цитирует Овечкина Washington Post.