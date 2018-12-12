Бекстрём: когда Овечкин в ударе, стараюсь пасовать на него, а он всегда в ударе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:2) прокомментировал хет-трик капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Шведский форвард стал автором ассистентского покера.

«Когда Ови в ударе, я всегда стараюсь как можно чаще пасовать на него. Но он же всегда в ударе, разве нет?» — цитирует Бекстрёма Washington Post.

Овечкин в третий раз за карьеру забил 25 голов после 30 стартовых игр сезона НХЛ. Лучше всего подобный отрезок Александр провёл в сезоне-2013/14 (26 шайб). Также отметку в 25 голов он разменял в сезоне-2009/10. Хуже всего Александр отыграл стартовые 30 матчей в сезоне-2011/12, когда смог отличиться только 10 раз.