Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед КПК

Стали известны сочетания звеньев сборной России на открытой тренировке перед первым матчем в рамках Кубка Первого канала, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Турнирная таблица общего зачёта Евротура сезона-2018/19

Вратари: Сорокин, Шестёркин, Бобков.

«Белые»: Нестеров – Василевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

«Синие»: Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

«Красные»: Антипин — Педан, Телегин — Андронов — Плотников;

«Зелёные»: Блажиевский — Елесин, Слепышев — Каблуков — Кетов;

«Оранжевые»: Науменков, Кузьменко — Кадейкин — Локтионов.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится 13 декабря в Москве, начало — в 18:45 мск. Второй этап Евротура пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.