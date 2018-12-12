И. Воробьёв: на позициях Бурдасова в сборной России сейчас другие игроки

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил перевод форварда «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова в олимпийскую сборную.

«Бурдасов — игрок первых двух звеньев, игрок большинства. На этих позициях у нас сейчас другие ребята. Он сыграет за олимпийскую сборную. Если проявит себя хорошо, будем смотреть дальше. Дацюк готовится по индивидуальной программе и проходит курс восстановления», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

В этом сезоне 27-летний Бурдасов забросил 14 шайб и сделал 6 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-6». Антон занимает 11-е место в списке снайперов «регулярки» КХЛ, при этом среди российских игроков больше него забили только Кирилл Капризов и Сергей Широков.