Василевский: СКА и ЦСКА — базовые клубы сборной, здесь нечего комментировать

Защитник сборной России Алексей Василевский поделился мыслями перед стартом Кубка Первого канала.

«Очень приятно, что меня поставили в первую пару с Никитой Нестеровым. Завтра ещё игра, всё может измениться. Но, надеюсь, всё так и останется.

Готов ли начать следующий сезон в СКА или ЦСКА? У меня ещё три года контракта с «Автомобилистом». Поиграть в «Тампе»? Поживём и увидим, что будет дальше. Не могу ничего сказать, готов ли я для НХЛ. Сейчас я игрок КХЛ. Кто круче – Ши Уэбер или Алексей Василевский? Ши Уэбер.

На первом этапе Евротура я волновался, но сейчас волнение уйдёт и покажем с себя лучшей стороны. Готов сыграть все матчи, физическое состояние на должном уровне. Если тренерский штаб доверит большинство – буду рад, конечно.

Много ребят из СКА и ЦСКА? Это базовые клубы сборной, тренерский штаб набирает игроков, здесь комментировать нечего. Никита Трямкин восстанавливается, после паузы выйдет. Анатолий Голышев не расстроился, отдохнёт.

Матч на футбольном поле будет интересен, первый раз для меня, соберём много народу, будет хороший хоккей. Думаю, не тяжело будет играть при большом числе болельщиков. Моя любимая передача на Первом канале – «Вечерний Ургант»», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.