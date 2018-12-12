Бобков: жду и надеюсь, что мне дадут шанс в сборной России

Вратарь сборной России Игорь Бобков поделился мыслями перед стартом Кубка Первого канала.

«Два года назад я уже приглашался на этот турнир. Жду, что мне дадут шанс, надеюсь. Но главное – посмотреть процесс, привыкнуть к требованиям. Поговорил с тренером вратарей, узнал, над чем нужно работать. Он смотрит детали, на что нужно обратить внимание.

Кого бы позвал в сборную из «Авангарда»? Всю команду, наверное. Боба Хартли и все легионеров тоже. Отношения с партнёрами по вратарской бригаде тёплые. Вратари – это отдельная бригада. Общаемся, хорошо знаем друг друга.

В номере в гостинице живу один. Мои габариты? Каждый вратарь играет за счёт чего-то. Кто-то за счёт позиции, кто-то за счёт реакции. Моя сильная сторона – габариты, я её использую.

Конечно, сыграл бы в матче на футбольной арене. Сам ни разу не присутствовал на таких матчах. Круто, огромный стадион. Будет полный – вообще супер», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.