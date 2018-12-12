Директор «Зенит-Арены»: разрабатываем мероприятия, чтобы исключить туман

Технический директор «Зенит-Арены» Николай Егоренко рассказал о подготовке стадиона к хоккейным матчам.

16 декабря на арене в Санкт-Петербурге сборная России проведёт заключительный матч домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала, а в роли соперника выступит команда Финляндии. 22 декабря в Северной столице состоится игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой СКА примет ЦСКА.

«Предполагаем проблему тумана и сейчас разрабатываем компенсирующие мероприятия, чтобы исключить туман. Будем ветром поддувать, вентиляция будет работать. Думаю, тумана не будет. Телевизионная картинка будет хорошая.

Система «видеогол» будет смонтирована и подвешена на крыше. Что касается дополнительных камер, то пока монтируется восемь, возможно, будет больше. Количество телевизионных камер будет зависеть от того, какие каналы будут снимать. Камеры-паук не предполагалось, здесь очень много конструкций, но в последний момент всё может измениться. Повесить её не сложно.

Сейчас продолжается монтаж хоккейной площадки, идёт заливка льда. Вчера вечером привезли две фуры коктейльного льда для ускорения процесса заливки льда. Сейчас заливаем его водой, думаю, завтра уже лёд будет достаточно гладким. Коктейльный лёд – лёд, который кладут в коктейли», — передаёт слова Егоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.