Директор «Йокерита»: вернуть Толванена в КХЛ невозможно

Директор «Йокерита» по международному сотрудничеству Роман Рябков оценил вероятность возвращения в команду форварда Ээли Толванена, уехавшего в Северную Америку.



«Ехать на молодёжный чемпионат мира или нет – личное решение Весалайнена. Если честно, в клубе даже не знают его позицию.

Спортивное руководство клуба сказало, что Толванена вернуть невозможно. Причин не знаю. Говорили с Яри Курри, и он сказал, что это практически невозможно. Не скажу, почему, это решает спортивная часть», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



19-летний Толванен в сезоне-2017/18 набрал за «Йокерит» 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (1+6) очков в 11 матчах плей-офф. После окончания сезона в КХЛ он уехал в «Нэшвилл», за который сыграл три матча в «регулярке», но в розыгрыше Кубка Стэнли неизменно оставался в запасе.